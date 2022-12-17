Bakü'de 6. 'Türk Filmleri Haftası' başladı

(AA) - Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Vagif Aliyev, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Türk Filmleri Haftası Koordinatörü Yönetmen Öner Kılıç ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Türkiye'den aralarında Umut Karadağ, İpek Tuzcuoğlu, Murat Şeker, Tunç Davut, Mustafa Kara, Galip Güner, Fatih Osmanlı ve Hacı Mehmet Altınel'in bulunduğu birçok oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı da konuk olarak yer aldı. Gösterim öncesinde etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunanlara ve Türkiye'den davet edilen sinemacılara plaket takdim edildi.

Sinemanın üzerine düşen çok vazifeler var

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin tarihi ve kültürel açıdan çok güçlü bağlara sahip olduğunu belirtti.

Demircan, '2. Karabağ Savaşı sonrası üzerimize düşen mesuliyetin farkındayız. Bu süreci daha güçlü yarınlara taşıyabilmek ve bu duyguyu yaşatabilmek adına sinemanın üzerine düşen çok vazifeler var. Sinemacılarımız iki ülkenin duygusunu bir araya getirmek konusunda özel çaba sarf etmeleri gerektiğinin farkında. Biz de bakanlıklar olarak ortak yapım ve projelerle bu süreci daha da geliştirmek konusunda birlikte çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı

Korkut Ata Film Festivali Şuşa'da yapılacak

AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini iki devlet bir millet şiarıyla çok daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Gündoğdu, 'Bu organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ortak yapımlara geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. İki yıldır Korkut Ata Film Festivali gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsünü Şuşa'da gerçekleştireceğiz.' dedi.

Filmler ücretsiz gösterilecek

21 Aralık'a kadar sürecek hafta boyunca Bakülüler 'Bağlılık Hasan'ın yanı sıra 'İyi Ki Varsın Eren', 'Ankara Yazı–Veda Mektubu', 'Aşkın Ömrü', 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe', 'Adanış- Kutsal Kavga' ve '7. Koğuştaki Mucize' filmlerini ücretsiz izleyebilecek. Bakü Türk Filmleri Haftasında film gösterimlerinin yanı sıra Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar Azerbaycanlı sinema sanatçılarıyla bir araya gelerek ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler ve söyleşiler gerçekleştirecek. Türk filmlerinin Azerbaycanlı sinemaseverle buluşturmayı hedefleyen etkinlikle, iki ülkenin sinema sektörü temsilcilerini bir araya getirerek ortak iş yapılması, Türkiye'nin sinema birikimini Azerbaycan'a aktarmak, yönetmen, oyuncu ve senaristlerin birbirleriyle bağ kurması ve kültür endüstrisine katkı sağlamak amaçlanıyor.