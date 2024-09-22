Bal yerken dilini arı soktu

Kaynak: DHA
Bal yerken dilini arı soktu

Mardin'de arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan aldığı balı yerken dilini arı sokan 54 yaşındaki Burhan Gündüz hayatını kaybetti.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kemerli köyünde, arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan bal alıp yerken diline arı sokan Burhan Gündüz (54) hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Gündüz, arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda gezerken arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark etti. Arıların ürettiği balın tadına bakmak isteyen Gündüz, ağaç kovuğundan bal aldı. Balı yerken balın içine gizlenmiş bir arı, Gündüz’ün diline soktu. Gündüz’ün fenalaşması üzerine arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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