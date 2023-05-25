Balat'ta tramvayda yangın paniği

DHA'nın haberine göre, Balat'ta bir tramvayda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
İstanbul Balat'ta bir tramvayda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
DHA'nın haberine göre, Balat'ta bir tramvayda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.