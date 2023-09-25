Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler

Baldırıkara bitkisinin saç dökülmesini önlemesinden birçok şeye yararı olduğu biliniyor. Peki, bilinmeyen yararları neler? İşte, yanıtları...

Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldırıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BALDIRIKARA BİTKİSİ

Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.

NEYE İYİ GELİR?

Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

Derideki şişlikleri indirir.

-Saç dökülmesini önler.

-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.

Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.

Balgam söktürür.

Mide ağrılarını keser.

ZARARLI MI?

Fazlası dalağa zarar verir.

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