Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldırıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BALDIRIKARA BİTKİSİ

Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.

NEYE İYİ GELİR?

Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

Derideki şişlikleri indirir.

-Saç dökülmesini önler.

-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.

Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.

Balgam söktürür.

Mide ağrılarını keser.

ZARARLI MI?

Fazlası dalağa zarar verir.