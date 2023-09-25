Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldırıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.
BALDIRIKARA BİTKİSİ
Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.
NEYE İYİ GELİR?
Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.
Derideki şişlikleri indirir.
-Saç dökülmesini önler.
-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.
Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.
Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.
Balgam söktürür.
Mide ağrılarını keser.
ZARARLI MI?
Fazlası dalağa zarar verir.