Göz otu mide ve bağırsak gazlarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mide ve bağırsak gazlarını gideren göz otu dikkat çekti.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi esnasında bağırsak ve midede hava meydana gelmesi veya istemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı hava yutulması neticesinde ya da besinlerin sindirimi sonucunda ortaya çıkan gazın artması, vücudun bu gazı atmasını olanaksız hale getirir ve gaz sancısı meydana getirir.

GÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş ot karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlendirilip çay hazırlanır. Günde üç kez birer bardak tüketilir.

Konjoktivitis (gözkapaklarının iç yüzeyi iltihabı) ve blefarit’te (gözkapaklarının kenar bölümleri iltihabı) iyileştirici etkisi vardır.

1 tatlı kaşığı kurumuş gözlükotu karışımı yarım litre suya konulup 10 dakika süreyle kaynatılarak ağır ağır soğutulur. Hazırlanmış olan dekoksiyona pamuk batırılır, suyu hafifçe sıkılıp gözün üzerine konulur. Pamuk dekoksiyonla ıslatılarak gün içinde bir kaç defa 15'er dakika uygulanmalıdır.

Bitkinin azeyken ezilmek suretiyle lapası çıkartılır yaraların üzerine konur.