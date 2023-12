Baldur’s Gate 3 ‘Yılın Oyunları’ ödüllerine de damga vurdu. İşte 31 kategoride kazananlar

Oyun dünyasının merakla beklediği yılın oyunu ödülleri sahibini buldu. Geceye beklendiği gibi Baldur’s Gate 3 damga vurdu. Larian Studios’un çıkardığı rol yapma oyunu aralarından ‘Yılın Oyununun’ da olduğu 6 dalda ödül alırken, 2023 yılının sürpriz yapımı Alan Wake 2 de 3 dalda ödül alarak geceyi kapattı.

Yılın en çok sevilen yapımlarından The Legand of The Zelda: Tears of Kingdom ise 2 dalda ödül aldı.

Toplam 31 kategöride dağıtılan ödüller için 100’ün üzerinde basın mensubu ve içerik üreticisi oy kullandı.

İşte Yılın Oyunu ödüllerinin tüm kazananları:

Yılın Oyunu: Baldur’s Gate 3

Oyuncu Seslendirme: Baldur’s Gate 3

En İyi Oyun Yönetimi: Alan Wake 2

En İyi Hikaye: Alan Wake 2

En İyi Sanat Yönetimi: Alan Wake 2

En İyi Ses ve Müzik: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Ses Dizaynı: Alan Wake 2

En İyi Performans: Neil Newbon (Baldur's Gate 3)

Erişebilirlikte İnovasyon: Forza Motorsport

Etki Eden Oyun: Tchia

En İyi Gelişen Oyun: Cyberpunk 2077

En İyi Topluluk Desteği: Baldur’s Gate 3

En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars

En İyi Çıkış Yapan Indie Oyunu: Cocoon

En İyi Mobil Oyun: Honkai: Star Rail

En İyi VR Oyunu: Resident Evil Village VR Mode

En İyi Aksiyon Oyunu: Armored Core 6: Fires of Rubicon

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi RPG: Baldur's Gate 3

En İyi Dövüş Oyunu: Street Fighter 6

En İyi Aile Oyunu: Super Mario Bros. Wonder

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Pikmin 4

En İyi Spor/Yarış Oyunu: Forza Motorsport

En İyi Multiplayer: Baldur's Gate 3

En İyi Adaptasyon: The Last of Us

En Çok Beklenen Oyun: Final Fantasy 7: Rebirth

Yılın İçerik Üreticisi: Ironmouse

En İyi Espor Oyunu: Valorant

En İyi Espor Oyuncusu: Lee "Faker" Sang-Hyeok

En İyi Espor Takımı: JD Gaming (League of Legends)

En İyi Espor Antrenörü: Christine "Potter" Chi (Evil Geniuses, Valorant)

En İyi Espor Organizasyonu: 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası