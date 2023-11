Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü

YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Larians Studios, Baldurs Gate 3’ü erken erişim olarak ilk sunduğunda herkes büyük şaşkınlık yaşamıştı. Hatta 30 saatlik bir oynanışla sınırlı olan erken erişimi bazı oyun severler defalarca farklı karakterler ile oynadı. Oyunu bekleyen bazı meraklılar ise önceden bir fikir edinmek istemedi ve oyunun tam sürümle çıkmasını bekledi.

Ancak erken erişimi oynayanlar ya da oynamayanlar ortak bir fikre kapılmıştı: Gerçekten çok harika bir şey geliyor. Ve sonunda beklenen oldu ve Baldur’s Gate 3 çıktı. Oyunun çıkış sürecinde gelen ilk yorumlar o kadar olumluydu ki ‘Acaba yeni bir balon mu geliyor?’ sorusu kafalarda belirebilir. Günümüz oyun basınını düşününce bu soru çok normal ama Bu oyun bütün olumlu yorumları, hatta daha fazlasını, hak ediyor? Yılın Oyunu ödülü için yapılacak törene geri sayım sürerken tabi ki cevapsız bir soru daha kaldı? Baldur’s Gate 3 ‘Yılın oyunu’ olabilir mi? Bu sorunun cevabı yazının sonunda olacak.

SADECE KARATER DÜZENLEMESİNE 1 SAAT HARCANABİLİR

Oyunda 11 farklı ırk ve 12 sınıf bulunuyor. Bu durum geniş bir karakter düzenlemesi yapılmasını sağlıyor. Bu durum bir rol yapma oyunu için son derece doğal bir durum. Karakter düzenleme kısmı o kadar geniş ve kapsamlı ki sadece burada bile bazı oyuncular 1 saatini harcayabilir.

Karakteri oluşturma kısmının bu kadar geniş olması oynanışta ne kadar büyük bir özgürlük olduğunun ilk işareti niteliğinde…

OYUN İÇİNDEKİ ÖZGÜRLÜK VE ÇEŞİTLİLİĞİN BİR BENZERİ YOK

Oyun içinde ana hikayenin yanı sıra bir çok yan hikaye de bulunuyor. Yan görevlerin hepsini yapmak tabi ki zorunlu değil ama oldukça güzel hikayeler barındırıyor. Ana hikaye ve yan hikayelerde neler olduğunu burada anlatmayacağım sizler oynarken görebilirsiniz.

Gelelim oyunun en güzel yerlerinden birine… Karakter ve sınıf sayısının oldukça fazla olması geniş bir oynanışı da beraberinde getiriyor. Bu durum bazı oyunlarda negatif etki edebiliyor. Çünkü bazı kilit noktalarda oluşturduğunuz karakter görevi yapmanıza engel olabilir. Ancak Baldur’s Gate 3’te bu durum geçerli değil.

Baldur’s Gate 3’te her karakter özellikle ana görevleri rahatlıkla geçebiliyor. Ancak bazı yan görevleri yapamayabilir. Mesela karakteriniz hayvanlarla konuşamıyorsa bir yerden geçemeyebiliyorsunuz. Ama bu sorunu da bir iksirle çözebiliyorsunuz.

EN KİLİT ÖZELLİĞİ TUR BAZLI OLMASI

Baldur’s Gate 3 oynanışın mekaniğini Dungens and Dragons’tan alıyor. Masaüstü rol yapma oyunu oynayanlar için çok temel bir oyun olan bu yapımı baz alan Baldur’s Gate 3’ün genel oyuncu kitlesini en çok zorlayabilecek kısmı dövüşlerin ‘tur bazlı’ olması.

Bunu anlatmadan önce farklı bir bilgi daha vermek gerekiyor. Hikaye ilerledikçe yanınıza yoldaşlar katıyorsunuz. Oyunda en fazla 4 yoldaşla birlikte oynayabiliyorsunuz. Fazladan yoldaşlarınız varsa onları kampınızda bekletebiliyorsunuz ve kampa giderek yoldaşları değiştirebiliyorsunuz.

Oyunun tur bazlı yapısına gelecek olursak, Dövüşlerde özellikle zar atma mekaniğini gerçekçi hale getirmek için tur bazlı bir mekanik seçimi yapılmış. Bu durum oyuncunun gerçekten bir bilgisayar oyununda masaüstü rol yapma oyunu deneyimi yaşamasını sağlamış. Oyunun ilk 1-2 saatinde tur bazlı yapı bazı oyuncular için zor olabilir ancak çok kolay öğrenilebilecek bu mekanik ilerleyen saatlerde zor bir yapı olmaktan çıkıyor.

OYUN İÇİ ÖZGÜRLÜK GERÇEKTEN VAR

Oyun içi özgürlük en çok dövüşlerde kendini belli ediyor. Çoğu oyun, oyun içinde çok sayıda özgürlük sunduğunu iddia eder ancak bunu yapamaz. Mesela suikastçı bir karakter yapmak istersiniz ama dövüşleri gizlilikle kazanmanız mümkün olmaz. Ya da bir büyücü yapmak istersiniz ama büyüler çok zayıf olduğundan oynanış sizi yine yakın dövüşe zorlar.

Baldur’s Gate 3 ise bir rol yapma oyunundan beklenen tüm özgülüğü sunabiliyor. İster büyücü, ister suikastçı, ister diplomat ya da yakın dövüşçü… Tüm bu özellikler oyun içinde özgür bir şekilde kullanılabiliyor.

Ben oyunu yaklaşık 80 saat oynadım ve oyunun içinde cidden kayboldum. Hatta ilk 3 saatim sadece anlamaya çalışmakla geçti. Ancak böylesine dev bir açık dünyada bu son derece normal bir şey. Aynı şeyi 10 yıl önce Skyrim’i oynarken de yaşamıştım. Ancak bu dev açık dünyaya alışınca hissedilen şey kaybolmak değil sadece keyif almak oluyor.

BALDUR’S GATE 3 NEDEN BU KADAR ÇOK SEVİLDİ?

Baldur’s Gate 3 ilk bakışta sadece belirli bir kitleye dönük olarak geliştirilmiş gibi düşünülse de aslında geliştiriciler her türden oyun severi çekmek için farklı mekanikler koymuşlar. Bu durum sadece masaüstü rol yapma oyunu sevenleri değil her tarzdan oyunları seven geniş kitleleri toplamayı başardı. Oyunun hikayesi, karakter serbestliği, hikayeyi işleme biçimi ve daha birçok özelliği bu yapımın sevilmesini sağladı.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ ÇOK GÜZEL

Tabi bir de Türk oyuncular için başka bir güzel özellik daha var. Oyunun menüsü, karakter şeması, skill ağacı ve diyalogları, yani oyunda okuyacağınız tüm metinler, Türkçeye çevrildi. Çeviri ekibi o kadar iyi çalışmış ki silahların, büyülerin ve bazı sınıfların isimlerine de çok iyi Türkçe tabirler bulmuşlar.

BALDUR’S GATE 3 YILIN OYUNU MU?

Baldur’s Gate 3, tıpkı 2022 yılında Elden Ring’in yaptığı gibi, aslında dar bir kitlenin sevdiği ancak içinde çok fazla güzelliği barındıran bir türü geniş kitlelere yaymayı başardı. Sadece bu sebepten bile ‘yılın oyunu’ denilebilir.

Tabi ki herkesin zevki farklı ve bazı oyuncular için yılın oyunu farklı bir yapım olabilir. Ancak Baldur’s Gate 3 gibi kalitesinden herkesin mutabık olduğu bir yapım çok az gelir. Bu yüzden ödülün en büyük adayı olarak öne çıkıyor.