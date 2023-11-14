Merakla beklenen ‘Yılın oyunu’ adayları açıklandı. Listede büyük sürprizler var

Yeniçağ Özel / Serkan Talan
Oyun severler 2023 yılında oldukça kaliteli oyunlar oynadı. Hem çıkan oyun sayısı hem de kaliteli yapımlar açısından güzel geçen 2023 yılının en iyi oyunu için farklı yapımlar ön plana çıktı.
Merakla beklenen ‘Yılın Oyunları’ ödülleri için adaylar belli oldu. Dün akşam canlı yayında açıklanan adaylarda bazı yapımların sürpriz çıkışları dikkat çekti.
Listede en dikkat çeken çıkışı Alan Wake 2 yaptı. Bazı yapımlara göre daha sessiz sedasız çıkış yapan oyun hikayenin işleniş biçimi ve oynanış açısından büyük beğeni kazanmıştı ancak ödüllerde 8 kategoride adaylık almasını galiba kimse beklemiyordu.
Alan Wake 2, en iyi oyun adaylığı dışında en iyi anlatım, en iyi oyun yönetimi, en iyi müzik, en iyi ses tasarımı ve en iyi aksiyon macera oyunu gibi kategorilerde aday oldu.
Baldur’s Gate 3 ile birlikte en fazla kategoride aday olan Alan Wake 2’nin geceyi kaç ödülle kapatacağı merak ediliyor.
BALDUR’S GATE 3 BEKLENDİĞİ GİBİ
Birçok oyuncu ve yayıncı tarafından 2023 yılının en iyi oyunu olarak gösterilen Baldur’s Gate 3 adaylıklarda beklentileri boşa çıkarmadı. Çıktığı günden itibaren en çok konuşulan yapım, masaüstü rol yapma oyunlarının oynanış mekaniğini bilgisayar oyunlarına en iyi aktaran yapım olarak gösteriliyor. Hatta bazı oyun severler şimdiden ‘Gelmiş geçmiş en iyi oyun’ olarak niteleniyor.
Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 gibi 8 kategoride aday oldu. Büyük ses getiren yapım, en iyi oyunun yanı sıra, en iyi hikaye anlatımı, en iyi müzik, en iyi topluluk desteği, en iyi RPG ve en iyi multiplayer gibi kategorilerde aday oldu.
Baldur’s Gate 3 ile birlikte yılın en iyi oyunu olarak gösterilen Legend of Zelda: Tears of the Kindom da en iyi oyunlar listesinde yer aldı. Son Zelda oyunu aynı zamanda en iyi aksiyon macera oyunu kategorisinde de aday oldu.Yılın oyunu listesinde ayrıca Spider Man 2 de kendine yer bulurken, Resident Evil 4 Remake ve Super Mario Bros. Wonder da listedeki diğer yapımlar oldu.
STARFIELD GÖLGEDE KALDI
2023 yılının en çok beklenen yapımlarından biri olman Sterfield yılın en iyi oyunu adayları listesinde kendine yer bulamadı. Bethesta’nın uzun yıllar sonra çıkardığı ilk yeni marka olan Starfield, oyuncuların ve yayıncıların beklentisinin altında kalmıştı. Oyunun oldukça geniş bir haritası bulunmasına rağmen aksiyon ve keşif tarafındaki eksikler dikkat çekerken, en çok eleştiri konusu olan kısım ise farklı yerlere geçiş sırasında çıkan yükleme ekranı olmuştu.
The Game Awards 2023 adayları şunlar:
Yılın Oyunu:
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4 Remake
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Oyun Yönetmenliği
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Marvel's Spider-Man 2
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Anlatım
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Final Fantasy 16
Marvel's Spider-Man 2
En İyi Sanat Yönetmenliği
Alan Wake 2
Hi-Fi Rush
Lies of P
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Müzik
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Final Fantasy 16
Hi-Fi Rush
The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Ses Tasarımı
Alan Wake 2
Dead Space Remake
Hi-Fi Rush
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4 Remake
En İyi Performans
Ben Starr - Final Fantasy 16
Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor
Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Melanie Liburd - Alan Wake 2
Neil Newbon - Baldur's Gate 3
Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2
En Etkili Oyun
A Space for the Unbound
Chants of Sennaar
Goodbye Volcano High
Tchia
Terra Nil
Venba
En İyi Devam Eden Oyun
Apex Legends
Cyberpunk 2077
Final Fantasy 16
Fortnite
Genshin Impact
En İyi Bağımsız (Indie) Oyun
Cocoon
Dave the Diver
Dredge
Sea of Stars
Viewfinder
En İyi İlk Bağımsız Oyun (Yeni bir bağımsız stüdyonun ilk oyunu)
Cocoon
Dredge
Pizza Tower
Venba
Viewfinder
En İyi Mobil Oyun
Final Fantasy 7: Ever Crisis
Honkai: Star Rail
Hello Kitty Island Adventure
Monster Hunter Now
Terra Nil
En İyi Topluluk Desteği
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Destiny 2
Final Fantasy 16
No Man's Sky
En İyi VR/AR Oyunu
Gran Turismo 7
Humanity
Horizon: Call of the Mountain
Resident Evil Village
Synapse
Erişilebilirlikte Yenilik
Diablo 4
Forza Motorsport
Hi-Fi Rush
Marvel's Spider-Man 2
Mortal Kombat 1
Street Fighter 6
En İyi Aksiyon Oyunu
Armored Core 6: Fires of Rubicon
Dead Island 2
Ghostrunner 2
Hi-Fi Rush
Remnant 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
Alan Wake 2
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4
Star Wars Jedi: Survivor
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi RPG
Baldur's Gate 3
Final Fantasy 16
Lies of P
Sea of Stars
Starfield
En İyi Dövüş Oyunu
God of Rock
Mortal Kombat 1
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Pocket Bravery
Street Fighter 6
En İyi Aile Oyunu
Disney Illusion Island
Party Animals
Pikmin 4
Sonic Superstars
Super Mario Bros. Wonder
En İyi Spor/Yarış Oyunu
EA Sports FC 24
F1 23
Forza Motorsport
Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
The Crew Motofest
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
Advanced Wars 1+" Re-Boot Camp
Cities: Skylines 2
Company of Heroes 3
Fire Emblem Engage
Pikmin 4
En İyi Multiplayer Oyun
Baldur's Gate 3
Diablo IV
Party Animals
Street Fighter 6
Super Mario Bros. Wonder
En İyi Uyarlama (Film ve televizyon)
Castlevania Nocturne
Gran Tourismo
The Last of Us
The Super Mario Bros. The Movie
Twisted Metal
En Çok Beklenen Oyun
Final Fantasy VII Rebirth
Hades II
Like a Dragon: Infinite Wealth
Star Wars Outlaws
Tekken 8
En İyi Espor Oyunu
Counter-Strike 2
Dota 2
Leage of Legends
PUBG Mobile
Valorant
En İyi Espor Oyuncusu
Lee “Faker” Sang-hyeok
Mathieu “ZywOo” Herbaut
Max “Demon1” Mazanov
Paco “HyDra” Rusiewiez
Park “Ruler” Jae-hyuk
Phillip ”ImperialHal” Dosen
En İyi Espor Takımı
Evil Geniuses
Fnatic
Gaimin
JD Gaming
Team Vitality
En İyi Espor Koçu
Christine “potter” Chi
Danny “zonic” Sorensen
Jordan “Gunba” Graham
Remy “XTQZZZ” Quoniam
Yoon “Homme” Sung-young
En İyi Espor Etkinliği
2023 League of Legends Dünya Şampiyonası
Blast.tv Paris Major 2023
EVO 2023
The International Dota 2 Championships 2023
VALORANT Champions 2023