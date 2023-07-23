Balık batmasın yan da gitmesin. Yeter artık

Abdullah Şaşkın yazdı...

Balık batmasın yan da gitmesin. Yeter artık

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Galatasaray, bugün Zaha’yı transfer etti. Çok güzel bir transfer, çok iyi de iş yapar.
Fakat ortada şöyle bir şey var yine; Fenerbahçe de işe dahil olmuştu öncesinde.
Hatta Fenerbahçe menajeri olan abisini İstanbul’a davet etti. İşin özü Fenerbahçe neredeyse Galatasaray da orada. Ya da tam tersi, her neyse.

Aynı şey geçen hafta da oldu. Tadic’i Beşiktaş istedi hatta anlaşmak üzerelerdi. Fenerbahçe aldı. Lyanco’yu Fenerbahçe de istedi, Beşiktaş’a gidecekti ki rahatsızlığı çıktı. Olmasaydı bu sezon Siyah Beyazlı forma ile bu sezon izleyecektik.

Neyse konuyu bölmeyelim. İşin özü “biri yer biri bakar kıyamet ordan kopar” hesabı bir pastayı üç takım da avuçluyor ya da daha medenice çatallıyor diyelim. Yalnız bu iş maddi kısma gelince medenilik de kalmıyor. Durdurak bilmiyoruz. Fenerbahçe 5 diyorsa Galatasaray 7 diyip alıyor ya da Beşiktaş 4 diyorsa Fenerbahçe 8 diyip alıyor.

E tamam alın almasına da borçlar, Bankalar Birliği ve en önemlisi döviz sorununuzu nasıl halletmeyi düşünüyorsunuz sayın kulüpler? ‘Battı balık yan gider’ hesabı her şeyi harcamaya devam edeceğiz böyle?

Bonservis verdikleri de oluyor vermedikleri de. Fakat başka oyuncu mu yok dünyada? Bu krizde altyapımız ve gençlerimize daha çok güvenmemiz gerekir. Yıldız izleteceğiz elbet. Transferler de yapacağız. Fakat sürekli bir transfer çalımı içinde olursak sezon sonu olağan kongrelerde açıklanan borçlar ile gol ile sonuçlanmayacağını da açıkça görürüz.

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