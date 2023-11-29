Balık ekmek nasıl yapılır? Balık ekmek tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar sokak lezzetleri konseptiyle yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında balık ekmek tarifi araştırılıyor. Peki, balık ekmek nasıl yapılır? Balık ekmek tarifinin malzemeleri neler?

İşte balık ekmek tarifi…

BALIK EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Göbek marul,

- Kırmızı soğan,

- Roka,

- Domates,

- Ekmek,

- Karabiber,

- 1 yemek kaşığı limon suyu,

- 3-4 dal dereotu,

- 3 yemek kaşığı mayonez,

- 2 yemek kaşığı hardal, tuz

BALIK EKMEK NASIL YAPILIR?

Önce balıkları yıkayıp hazırladıktan sonra balıklar için sos hazırlayın.

Döküm tavayı az yağlayıp iyice kızana kadar ateşe koyun, üzerine balıkları yerleştirin. Balıklar yapışmayacak şekilde pişene kadar diğer yanını çevirmeyin, istediğimiz şekilde balıklar pişip kendini bıraktığında diğer yanını çevirip aynı şekilde pişirin. Ardından balığı tabağa koyun.

Marulu ince ince kıyın, domatesleri ve kırmızı soğanı dilimleyin.

Ekmeğin içine çıtır balığı ve malzemeleri yerleştirin.

Sos için dereotunu kıyın ve limon suyu, hardal, mayonezi karıştırın. Tuz ve karabiber ilave edin.

Ekmeğimizin içine balığı koyup üzerine diğer malzemeleri dizin.