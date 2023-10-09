Balık tutarken buldu. Güvenlik ekipleri etrafı ablukaya aldı

Sivas'ta balık tutmak için Kızılırmak kenarına gelen bir vatandaş top mermisi buldu. Güvenlik ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Mermi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

KAYNAK: İHA
Balık tutarken buldu. Güvenlik ekipleri etrafı ablukaya aldı

İHA'nın haberine göre, öğle saatlerinde Kızılırmak Eğri köprü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Gökçe isimli vatandaş balık tutmak için geldiği ırmak kenarında top mermisi buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine gelen güvenlik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ahmet Gökçe, balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi. Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, “Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip patlamasın. Patlamamış mermi, ben de merak ediyorum buraya nasıl geldi. Çamura gömülmüş şekildeydi” dedi.

Top mühimmatı, bomba imha uzmanlarının uzun süren çalışması sonucu fünye ile uzaktan patlatıldı. Patlama sonucu etrafa şarapnel parçaları dağıldı.

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