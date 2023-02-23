Balık tutarken denize düşen şahıs hayatını kaybetti     

Olay, Taşburun Balıkçı Barınağı Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla bölgeye gelen 68 yaşındaki Muhammet Soydan, balık tutmak için barınaktaki taşların üzerine çıktı. Bu sırada ayağı kayan Soydan denize düştü.

Soydan'ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kalp pili olduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soydan'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

