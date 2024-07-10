Balık tutmanın serbest olduğu gölde balık tutmaya izin verilmedi. Vatandaş balık tutamasın diye gölü taşladılar

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köy sınırları içinde bulunan Sülüklügöl’de balık tutmak isteyen vatandaş, işletmeci tarafından rahatsız edildi.

Sosyal medyada Serkan Tanyıldızı adlı hesapta yer alan iddiaya göre; işletmeci, vatandaştan para talep etti. Vatandaş, para vermeyi reddedip balık tutmak isteyince, işletme çalışanı suya taş atarak, işletmeci de kayıkla vatandaşı rahatsız etti.

Serkan Tanyıldızı adlı hesaptan paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kullanıcılar, videonun altına, "Millet kafayı eşkıyalıkla bozmuş. Ne kural dinliyorlar, ne kanun…", "Ondan sonra da işletmelere kimse gitmiyor diye yakınıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

SÜLÜKLÜ GÖL

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köy sınırları içinde bulunan Sülüklü Göl, tektonik hareketler sonucunda oluşmuş bir heyelan set gölüdür.

Gölde; sazan, alabalık, gümüş ve mercan balıkları avlanabiliyor.