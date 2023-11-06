Balıkçı öldürüldü yakınları birbirine girdi

İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Irmağı kenarında meydana geldi.

Amcasıyla birlikte denizde kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferat Kılıç, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık personeli yerde sırt üstü yatan Ferat Kılıç'ı kontrol ettiğinde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Acı haberi alan Kılıç'ın yakınları olay yerine koştu. Yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, bazıları da baygınlık geçirdi. Bir ara ölen şahsın yakınları arasında gerginlik çıktı. Taraflar birbirlerine saldırmaya kalktı. Polis olaya müdahale ederek onları ayırdı.

Ferat Kılıç'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.