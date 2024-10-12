Balıkçılar palamuda umut bağladı

Karadeniz'de geçen yıla göre su sıcaklığının yeterince düşmemesi sebebiyle kıyıya yakın kesimlerde balığın az olduğunu ifade eden Sakaryalı balıkçılar, önümüzdeki günlerde palamut bolluğu bekliyor.

Avlanma yasağının bitmesi ile birlikte Sakaryalı balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı. Kocaali ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, geçen yıla göre su sıcaklığının yeterince düşmemesi sebebi ile kıyıya yakın kesimlerde balığın az olduğunu ifade ettiler. Balıkçı Zafer Tan, "Palamut denizde çok gözüküyordu. Eylül ayının 10-13'üne kadar doğru düzgün balık tutamadık. Ayın 14'ünden 25'ine kadar balık bolluğu oldu. Daha sonrasında ise balıkları böyle parça parça getirmekteyiz. Buna şükür diyelim ve ilerleyen 10-15 gün içerisinde biraz daha fazlalaşır diye düşünüyoruz. İklimsel farklılıklar da olabilir ama bizden büyük balıkçılar ve deneyimleri fazla olanlar da suyun sıcaklığına bağlı olarak balıkların kıyıya gelmediğini ve avcılık yeterince vermediğini düşünüyoruz" dedi.

"GÖNÜL İSTİYOR Kİ BALIK ÇOK OLSUN VE FİYATI DA UYGUN OLSUN"

Balık tüccarı Cihan Tan ise, "Eylül 1'den önce palamudun balıkçılara kendini gösterdiği şekilde o bolluğu küçük kıyı balıkçıları olarak biz yaşayamadık. Ben bunu daha çok iklim değişikliği, su sıcaklığına bağlıyorum. Balık bu mevsimde yetiştiği kilo, boy itibarıyla aradığı su sıcaklığını bulamadığı zaman 12-15 metre altı teknelerin avlayabileceği suya, derinliğe yeterince gelmediği için küçük balıkçı tam olarak bu bol palamuttan yararlanamadı. Ama "gırgır" diye tabir edilen daha büyük tekneler, bizim küçük teknelerin avlanamadığı açık ve derin sularda güzel avcılık yaptılar. Deniz suyunun soğuması ile birlikte bu vakitten sonra palamut balığının bizim küçük balıkçı teknelerimize avcılık vereceğine inanıyorum. Gönül istiyor ki balık çok olsun ve fiyatı da uygun olsun vatandaşımız rahatlıkla bu balığı yesin. Talep karşılanmadığı zaman ister istemez fiyatlar yükselebiliyor. Fiyatlar şu an için ideal, 1 kilogram balığın fiyatı tezgahlarda 100-120 TL civarında" diye konuştu.