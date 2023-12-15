Balıkçılara fırtına uyarısı! Tedbirler alındı...

Kaynak: AA
Balıkçılara fırtına uyarısı! Tedbirler alındı...
Düzce'de hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçılar, teknelerini limana demirledi. Balıkçılar, şimdiden önlemlerini aldı.

Yurdun genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Düzce'de de etkisini sürdürecek. Kentte hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeniyle balıkçılar tedbirlerini aldı.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca ilçesinde balıkçılar, teknelerini limana demirledi. Balıkçılar, fırtınanın ardından kıyı avcılığı için hazırlık yaptı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hava şartlarının etkisiyle bazı balık türlerinin denizlerde görülmeye başlandığını, bunun da balıkçıyı mutlu ettiğini söyledi.

"YARINDAN İTİBAREN FIRTINA GELECEK..."

Hava koşullarının balıkçılığa etkisine değinen Karakaş, "Bölgemize hamsi ile levrek de geldi. Hamsinin bölgede olduğu zaman diliminde balıkçı başına günde 7-8 levrek avlanıyordu. 1-2 gündür deniz hava sakin. Yarından itibaren gelecek fırtınanın ardından bölgede kıyı balıkçılarının tekrar ciddi manada levrek avcılığı yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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