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Balıkçıların ağına takıldı. Kilosu 600 TL'den satıldı

Sinop kıyılarında dip avı yapan balıkçıların ağlarına 6,6 ile 8,8 kilogramlık dev kalkan balıkları takıldı. Yaklaşık 9 kilogram gelen dev kalkan balığı 5 bin TL’ye satıldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:32
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Balıkçıların ağına takıldı. Kilosu 600 TL'den satıldı

Balıkçıların ağına takıldı. Kilosu 600 TL'den satıldı
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İHA'nın haberine göre, Karadeniz’in Sinop kıyılarında dip avıyla uğraşan balıkçılar, ağırlığı 6,6 ile 8,8 kilogram ile birkaç adet yaklaşık 2 kilogram gelen kalkan balığı yakaladı. Tezgâhta kilo fiyatı 600 TL’ye satışa sunulan 8,8 kiloluk kalkan balığı 5 bin TL’ye, 6,6 kiloluk balık ise yaklaşık 4 bin TL’ye İstanbul'dan bir müşteriye satıldı.

Fiyatların Ramazan ayında düşmesini beklediklerini söyleyen balıkçı Mert Kanal, “Bir tanesi 8 kilo 800 gram, bir tanesi 6 kilo 600 gram geliyor. Kilogramını 600 liradan verdik. 8 kilo 800 gram gelen 5 bin TL civarında satıldı. Bir balık 5 bin TL. Umarız fiyatları Ramazan ayında biraz düşer. Ramazan ayında restoranlar kapalı, iftar sofralarında da balık da tercih edilmiyor, onun için fiyatlar düşecektir” diye konuştu.

Balıkçı Zeki Kanal ise kıyı balıkçılığı sezonunun güzel geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Bu sene çok iyi gidecek, durum öyle görünüyor. 3-4 senedir azdı ama bu sene görüldüğü gibi bol olacağa benziyor” şeklinde konuştu.

 

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