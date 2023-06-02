Balıkesir-Edremit karayolunda kaza: 1 ölü 1 yaralı

Balıkesir Edremit karayolunun Çağdaş Kent mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Balıkesir-Edremit karayolunda kaza: 1 ölü 1 yaralı

E. D idaresindeki 10 plakalı otomobil Balıkesir-Edremit karayolunun Çağdaş Kent mevkisinde A.M.Ö idaresindeki 07 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 10 plakalı araç sürücüsü E. D olay yerinde hayatını kaybederken A.M.Ö de yaralandı.

aw905063-02.jpg Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken hayatını kaybeden E.D ise yine aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan A.M.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Balıkesir-Edremit karayolu daha sonra alınan önlemler sonucunda trafiğe yeniden açıldı. (İHA)

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