Balıkesir Gönen’de icradan satılık hisseli tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Balıkesir İli Gönen İlçesi Küpçıktı Mahallesi 117 Parseldedir. Borçlunun 5/7 hissesine isabet eden yüz ölçümü 15.428,57 m2'dir. Tapu vasfı tarla olan taşınmaz üzerinde; doğal çayır-mera bitkisi olan Trifolium(beyaz vekırmızı üçgül), karahindiba, karaçim vb mevcut olduğu tespit edilmiştir. Kışlık tarım ürünleri yetiştiriciliğinin yapıla bilineceği toprak yapısındaki bu parsel % 8-10eğimli, kuru tarım arazisidir. parselde ve komşu parsellerinde kuru tarım ürünü olan buğday, arpa. fig, yulaf, ayçiçeği, İtalyan çimi yapıldığı/yapılabileceği gözlenmiştir. Eğimi olsa da tanmsal mekanizasyona uygunluğu tespit edilmiştir.

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