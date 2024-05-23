Sahilde spor yapan adamın eşsiz tarzı sosyal medyayı salladı!

Deniz kenarında spor yapan yaşlı bir adam, alışılmışın dışında hareketleriyle hem sahildeki vatandaşların hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Karın kasları için mekik çekerek başladığı antrenmanına amuda kalkma denemeleriyle devam eden adam, en sonunda kumların üzerinde yuvarlanarak denize girdi.

Bu ilginç spor performansı, sahilde bulunan vatandaşların dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Çevredekiler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede viral oldu