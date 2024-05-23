Annesini kil maskesiyle gören bebek korkudan ağladı

Annesinin yüzüne sürdüğü yeşil kil maskesi, küçük bir çocuk için beklenmedik bir korku kaynağı oldu. İlk defa annesini bakım yaparken gören bebek, yeşil maskeli yüz karşısında şaşkınlık ve korku yaşadı.

Görüntülerde, annesinin suratına yeşil kil maskesi sürdüğünü gören çocuk, önce şaşkınlıkla annesine bakakalıyor. Yüzündeki maske nedeniyle tanımakta zorlandığı annesinin bu hali, çocuğun korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor. Bebek, bir süre sonra korkuyla ağlamaya başlıyor. Annenin maskeli halini ilk kez gören küçük çocuğun tepkisi, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.