Balıkesir Karesi’de icradan satılık betonarme bina

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Balıkesir ili Karesi İlçesi Kayabey Mahallesi 12369 ada 6 parsel 123,94 m2 ana taşınmaz niteliği dört katlı betonarme ev olarak kayıtlıdır. Maliki 1/4 hisselidir. . Taşınmaz 1/100 ölçekli revizyon ilave uygulama imar planında bitişik nizamlı 3 katlı , ön bahçe mesafesi:0,00 m. yan bahçe mesafesi :0,00 m. arka bahçe mesafesi kat adedi+1 dir. Taşınmaz Kayabey mahallesi Uysal sok. kapı no:3 adresindeki binanın bulunduğu yerdir. Taşınmaz dar bir sokağa Cepheli olup, kuş uçuşu olarak takriben Bağlar sokağının20 m. batısında, Kayabey Mahalle muhtarlığının 300 m. kuzeyinde kalmaktadır. Civarında genellikle binaların tüm katları konut amaçlı inşa edilmiş ve orta yaştadır.

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