Balıkesir Manyas’ta icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Balıkesir İl, Manyas İlçe, KALFA Mahalle/Köy, DAVULOĞLU MEVKİİ Mevkii, - Ada, 379 Parsel, Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı tarla olup taşınmaz 17000m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoktur. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planında ormanlık alanda kalmaktadır. Taşınmaz tarla vasfında olup kuru tarım arazisi niteliğindedir. Yamaç arazi özelliği göstermekte olup eğimi yaklaşık %20 dir. Ekili tarıma uygun değildir. Sulama imkanı yoktur. Taşınmazın bir kısmında yöreye adapte olmuş ağaç ve çalı formunda ağaççıklar mevcuttur. Taşınmaz Kalfa mahallesi yerleşim alanı sınırına yaklaşık 1.800 metre mesafededir. Taşınmazın batısı yoldur. Taşınmaz üzerinde değer artırıcı yapı vb unsur yoktur. Tarımsal ekiliş yoktur.

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