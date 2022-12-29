Balıkesir Sındırgı SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD), bünyesinde temizlik görevlisi, eğitmen ve koordinatör olmak üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanabilmek.
3-18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak.
4-3294 sayılı yasa kapsamında olmak.
5- Kamu haklarından mahrum sayılmamak.
6- Adli Sicil ve Sabıka kaydı temiz olmak.
7- Görevini yapmaya engel sağlık sorunu ve seyahat etmeye engeli olmamak.
8- En az ilkokul mezunu olmak.
9-İlan tarihinden önce Sındırgı İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
9-Müracaatlar şahsen yapılacak.( posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik Fotokopisi,
Diploma Fotokopisi,
Sağlık Raporu,
2 adet vesikalık fotoğraf
İkametgâh Belgesi,
Vukuath Aile Nüfus Kayıt Örneği, Sabıka Kaydı,
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