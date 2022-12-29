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Balıkesir Sındırgı SYDV geçici işçi alacak

Balıkesir Sındırgı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD), temizlik görevlisi, eğitmen ve koordinatör olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:18
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Balıkesir Sındırgı SYDV geçici 3 işçi alacak

Balıkesir Sındırgı SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD), bünyesinde temizlik görevlisi, eğitmen ve koordinatör olmak üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanabilmek.
3-18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak.
4-3294 sayılı yasa kapsamında olmak.
5- Kamu haklarından mahrum sayılmamak.
6- Adli Sicil ve Sabıka kaydı temiz olmak.
7- Görevini yapmaya engel sağlık sorunu ve seyahat etmeye engeli olmamak.
8- En az ilkokul mezunu olmak.
9-İlan tarihinden önce Sındırgı İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
9-Müracaatlar şahsen yapılacak.( posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik Fotokopisi, 
Diploma Fotokopisi, 
Sağlık Raporu, 
2 adet vesikalık fotoğraf
İkametgâh Belgesi, 
Vukuath Aile Nüfus Kayıt Örneği, Sabıka Kaydı,

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