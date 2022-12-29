Balıkesir Sındırgı SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD), bünyesinde temizlik görevlisi, eğitmen ve koordinatör olmak üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- T.C. vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanabilmek.

3-18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak.

4-3294 sayılı yasa kapsamında olmak.

5- Kamu haklarından mahrum sayılmamak.

6- Adli Sicil ve Sabıka kaydı temiz olmak.

7- Görevini yapmaya engel sağlık sorunu ve seyahat etmeye engeli olmamak.

8- En az ilkokul mezunu olmak.

9-İlan tarihinden önce Sındırgı İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

9-Müracaatlar şahsen yapılacak.( posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik Fotokopisi,

Diploma Fotokopisi,

Sağlık Raporu,

2 adet vesikalık fotoğraf

İkametgâh Belgesi,

Vukuath Aile Nüfus Kayıt Örneği, Sabıka Kaydı,