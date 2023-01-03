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Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı için ilana çıktı

Balıkesir Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.   

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:04
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Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı için ilana çıktı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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