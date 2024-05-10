TFF Türkiye İspanya maçını canlı yayınlayacak

İspanya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'da başlayacak.
U14 Milli Takımımızın İspanya ile oynayacağı özel maç TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İşte U14 Milli Takımımızın İspanya maçları aday kadrosu:
Kaleciler: Yiğit Baynazoğlu (EMS Yapı Sivasspor), Yağız Ekrem Çaçan (Galatasaray A.Ş.), Burak Efe Adıgüzel (Manisa Futbol Kulübü)
Defans: Burak Cemil Özdoğan (Corendon Alanyaspor), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Yağız Kaan Bilgili (Galatasaray A.Ş.), Furkan Yaşar Atamer (Gençlerbirliği), Rasih Ege Candan (Göztepe A.Ş.), Oğuzhan Yurtdaş (Manisa Futbol Kulübü), Efe İncesu (Manisa Futbol Kulübü), Kuzey Ersoy (Yılport Samsunspor)
Orta Saha: Serdar Rüzgâr Kahraman (Altınordu), Muhammet Burak Görgin (Altınordu), Arif Poyraz Koçoğlu (Altınordu), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Yiğithan Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Ali Kerim Taşkın (Gençlerbirliği), Emirhan Karakaya (RAMS Başakşehir Futbol Kulübü), Öztürk Mustafa Nohut (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Yusuf Özmen (Altınordu), Abdulsamet Yıldırım (Eyüpspor), Arda Karaömer (İnegölspor), Serhan İnal (Vavacars Fatih Karagümrük)
Teknik Direktör: Volkan Arslan