Mehmet Şimşek’ten bakanlara talimat. Tasarruf paketi pazartesi açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf konusunda açıklamalar yaptı. Bakanlara verdiği talimatı anlatan Şimşek, “Tasarruf istiyoruz, kaynakları doğru alanlara kanalize etmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şimşek, pazartesi günü tasarruf paketi açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Şimşek, TAM projesinin lansmanında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kamunun kaynakları, ülkemizin kaynakları kıttır ve tercih yapmak zorundasınız. Bankalarımıza söyledim. Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle de ihracatı önceliklendireceğiz. Tasarruf istiyoruz, kaynakları doğru alanlara kanalize etmenizi istiyoruz.

Tasarruf yapabildiğiniz ölçüde yatırım yapabiliyorsunuz. Biz isteriz ki tasarruf yapalım, yatırımları artıralım.

Şu anda sorun yok. Çok taraflı, uluslararası bankalarda Türkiye’nin konumu çok güçlüdür. Bölgemizde bir numarayız, dünyada da genelde ilk üçteyiz. Programımız da çalıştığına göre buraya da ilgi artacaktır.

Türkiye’nin risk primi geçen yıl bu vakitlerde 700 baz puanın üzerindeydi. Bugün 300 baz puanın altında. 2020 yılının başından bu yana en düşük düzey.

Bütçe açığı geçen sene tedbir almasaydık yüzde 10’a gidiyordu.

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacak. Bu ilk, son olmayacak. Buna benzer yaptığımız çalışmalar var."