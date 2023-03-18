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Balıkesir'de 18 Mart töreni

Balıkesir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü sebebi ile tören düzenlendi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:46
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Balıkesir'de 18 Mart töreni

Balıkesir'de 18 Mart töreni
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İHA’nın haberine göre, Balıkesir Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart törenlerine il protokolü de büyük ilgi gösterdi.

Programa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Vekili Birol Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Yüzçelik, Milletvekilleri İsmail Ok, Yavuz Subaşı, Fikret Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkan Vekili Muhittin Diker, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz’in katıldığı törenler askerler tarafından yapılan saygı atışı ile başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamını içeren konuşmalar yapıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak daha sonra şehit defterini imzaladı. Vali Şıldak, deftere "Mukaddes kanlarınızla suladığınız, bizlere emanetiniz olan vatan toprağını son nefer, son nefes, son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza etmek, gelecek nesillere aktarmak bizler için vazgeçilmez bir görevdir. Sizlerden aldığımız güç, azim ve kararlılıkla, rengini kanlarınızdan alan Şanlı Türk Bayrağı sonsuza kadar gök kubbede özgürce dalgalanacak, hiçbir güç varlığımızı ve hürriyetimizi temsil eden, al bayrağımızı şanlı gönderden indiremeyecektir. Milletimizin birlik ve bütünlüğünü bozamayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini yazdı.

Tören şehit kabirlerinin ziyareti ile sona erdi.

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