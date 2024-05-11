10 bin dolarlık uzaktan kumandalı klozet gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
10 bin dolarlık uzaktan kumandalı klozet gündem oldu
Son teknolojiye sahip bir klozet, telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilebiliyor ve 10.000 $ değerinde. Bu özellikleriyle dikkat çeken klozet, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Son teknolojiyle tasarlanan ve telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilen bir klozet, 10.000 $ gibi yüksek bir fiyatla satışa sunuldu. Klozetin bu özellikleri, kullanıcıların oturum sıcaklığını ayarlamasına, su püskürtme basıncını ve suyun sıcaklığını değiştirmesine olanak tanıyor.

Klozetin sahibi olan şirket, bu ürünle lüks ve konforu bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ancak, klozetin bu yüksek fiyatı ve fonksiyonları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Kimi kullanıcılar, bu kadar yüksek bir fiyata klozet almanın mantığını sorgularken, kimileri ise teknolojinin bu kadar ileriye gitmesini şaşkınlıkla karşıladı.

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