10 bin dolarlık uzaktan kumandalı klozet gündem oldu

Son teknolojiyle tasarlanan ve telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilen bir klozet, 10.000 $ gibi yüksek bir fiyatla satışa sunuldu. Klozetin bu özellikleri, kullanıcıların oturum sıcaklığını ayarlamasına, su püskürtme basıncını ve suyun sıcaklığını değiştirmesine olanak tanıyor.

Klozetin sahibi olan şirket, bu ürünle lüks ve konforu bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ancak, klozetin bu yüksek fiyatı ve fonksiyonları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Kimi kullanıcılar, bu kadar yüksek bir fiyata klozet almanın mantığını sorgularken, kimileri ise teknolojinin bu kadar ileriye gitmesini şaşkınlıkla karşıladı.