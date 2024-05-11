Danimarka Kralı Frederik X, Filistin Bayrağı Sallayarak Destek Verdi

Danimarka Kralı Frederik X, ülkesinde Filistin için düzenlenen bir eyleme destek vererek dikkatleri üzerine çekti. Kral, Kopenhag Sarayı'nın balkonundan çıkan kalabalığa katılarak Filistin bayrağını salladı.

Kral Frederik'in bu jesti, Filistin'e olan destek ve duyarlılık mesajı olarak yorumlandı. Eylemde toplanan vatandaşlar, Kral'ın bu davranışını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde yapılan bu hareket, uluslararası camiada da yankı uyandırdı.