Eskişehir'de yağmura ve soğuğa aldırmadan saatlerce müze kapısında beklediler

Eskişehir'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, şehri etkisi altına alırken, bir müze önünde ilginç bir manzara oluştu. Sağanak yağmura rağmen balmumu heykellerini görmek isteyen vatandaşlar, müze önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Müze yetkilileri, yağmura rağmen müzeye ilginin yoğun olduğunu belirtirken, ziyaretçilerin balmumu heykellerini yakından görmek için kuyruklarda beklemeyi göze aldıklarını dile getirdi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte bazı ziyaretçiler şemsiyelerini kullanarak sıra bekledi.

Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, müzenin sunduğu fırsatları değerlendirmek için yağmura aldırmadan sıraya girdiklerini ifade ederken, müze yetkilileri de ziyaretçilerin bu ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirtti.