Balıkesir'de 193 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de Asayiş ve Narkotik polislerinin son 1 hafta içinde il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 193 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 64'ü tutuklandı.

Balıkesir'de 193 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan operasyonlarda 193 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makmlara sevk edilen 64 şahıs tutuklandı.

aw882582-01.jpgYapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız tabanca ve 104 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet fişek, 3 bin 323 adet ecstasy hap, bin 403 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi, 454 gram metamfetamin maddesi, 442 adet sentetik ecza hap, 98 gram ecstasy hammaddesi, 30 gram esrar maddesi, 6 gram bonzai maddesi, 710 TL nakit para ele geçirildi. (İHA)

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
AKP’li Gençlik Kolları Başkanı karakolda Emniyet Müdürüne saldırdı iddiası Siyaset
AKP’li Gençlik Kolları Başkanı karakolda Emniyet Müdürüne saldırdı iddiası
Duman konseri için çıktığı çatıdan düşüp öldü Güncel
Duman konseri için çıktığı çatıdan düşüp öldü
Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı Güncel
Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Van'da Kılıçdaroğlu izdihamı. Otobüsü yoğun yollara dökülenlerden zor ilerledi Siyaset
Van'da Kılıçdaroğlu izdihamı. Otobüsü yoğun yollara dökülenlerden zor ilerledi
İsrail hapishanelerinde 'güvenlik seviyesi' artırıldı Dünya
İsrail hapishanelerinde 'güvenlik seviyesi' artırıldı
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?