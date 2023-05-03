Soylu duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
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Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.