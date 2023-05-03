Soylu duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Soylu duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
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