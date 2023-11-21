Balıkesir'de 26 ve 27 yıl hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, haklarında daha önce silahla yağmalama, yaralama ve çocuk kaçırma suçlarından 26 ve 27 yıl hapis cezası olan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de 26 ve 27 yıl hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; Yağma, Kasten Yaralama, Çocuğun Kaçırılması gibi suçlardan toplam 10 adet suç kaydı olan, silahlı yağma suçundan hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan K.Ç. isimli aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Soma Caddesi üzerinde kimlik tespiti yapılarak yakalandı.

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Yine Asayiş şube polis ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik diğer birimler ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Tehdit Hakaret gibi suçlardan toplam 60 adet suç kaydı olan, hırsızlık suçundan birleştirmeli olarak hakkında, 26 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan O.Ş. (25) isimli aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Şahsın 2. Gündoğan mahallesinde bulunduğu bilgisi dahilinde yapılan araştırmada yakalandı.

O.Ş. ve K.Ç. Adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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