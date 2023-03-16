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Balıkesir'de 29 şüpheli şahıs yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından 29 şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:31
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Balıkesir'de 29 şüpheli şahsa operasyon

Balıkesir'de 29 şüpheli şahıs yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları organize suç ve uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Bandırma Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 30 adet fişek, 33 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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