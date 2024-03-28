Balıkesir’de arama kaydı olan 20 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de arama kaydı olan 20 şahıs yakalandı
Balıkesir’de emniyet güçleri tarafından şüpheli araç ve araçlara ilişkin gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 20 şahıs yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, Balıkesir’in olan Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimler sonucunda; 4 bin 556 şahıs sorgusunda arama kaydı bulunan 20 şahıs yakalandı.

Aynı zamanda yapılan aramalar sırasında; bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca, bir şahıstan bir ruhsatsız tüfek, bir şahıstan 44 Adet Galara isimli sentetik ecza maddesi, bir şahıstan ise 9,16 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

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