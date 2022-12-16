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Balıkesir’de bu kadar da olmaz denilen olaya polis müdahale etti

Balıkesir’de başkasının yazlığına girerek kendi evi gibi kullanan üç kişi evin içinde suçüstü yakalandı. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 19:26
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Balıkesir’de bu kadar da olmaz denilen olaya polis müdahale etti

Balıkesir’de bu kadar da olmaz denilen olaya polis müdahale etti
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KEMAL ÖZGÜLER - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Balıkesir’in Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi 110. Sokak’ta yazlık bir evin balkonundan içeri girerek evde yaşamaya başlayan, hatta evdeki eşyaların bir kısmını satan biri kadın üç kişi polis ekipleri tarafından evin içerisinde yakalandı. 

Yazlığın sahibi vatandaş önceki akşam tesadüfen evin önünden geçerken ışıkların açık olduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çalınca evin içindeki biri kadın üç kişiyle karşılaştı. 

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üç kişiden M.T. ve Y.B. isimli iki kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Çalınan eşyalar ise polis tarafından bulunarak sahibine iade edildi.

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