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Balıkesir'de çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Balıkesir'de bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ev, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:30
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Balıkesir'de ev yangını

Balıkesir'de çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir'de Sındırgı ilçesi Rızaiye mahallesinde Mehmet Ali Uysal’a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde duran olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Çevrede dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen kerpiç ev tamamen yandı. Yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İlçe merkezini duman kaplaması vatandaşları tedirgin etse de can kaybının yaşanmaması ve çevre evlere sıçramadan söndürülmesi teselli edici oldu. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ‘da yangın alanında ekiplerden bilgi aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çıkan yangının sebebi araştırılıyor.

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