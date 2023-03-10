Yangın söndürme aracı azaltıldı paralar tanıtıma harcandı. Sonra afetlere, felaketlere kader deniliyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün geçen yıla dair mali verileri ile faaliyetlerini içeren raporları, ormanları küle çeviren yangınlardan ders alınmadığını ortaya koydu. Filosundaki yangın söndürme aracı sayısını artırması beklenen müdürlüğün, 2022’yi 2021 yılına göre 17 adet daha az yangın söndürme aracı ile tamamladığı tespit edildi. Müdürlüğün raporlarında, geçen yıl toplam 12 bin 799 hektar orman alanının alevlere teslim olduğu da belirtildi.

NEDENLERİ BELİRSİZ

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, toplam 2 bin 160 yangının kayıtlara geçtiği geçen yıl, 886 yangın, “Nedeni belirlenemeyen yangın” olarak sınıflandırıldı. Nedeni belirlenemeyen yangınlar, “Yangınların çıkış nedeni” listesinde ilk sırada yer alırken “İhmal-dikkatsizlik-kaza” çıkış nedenli 830 adet yangın gerçekleşti. 2022’de 358 adet yangın doğal nedenlerle, 86 yangın ise kasıt sonucu başladı.

Alevlere teslim olan orman alanlarının çıkış nedenlerine göre kapsadığı alanın büyüklüğü ise şöyle kaydedildi:

Doğal: 517 hektar

Nedeni belirlenemeyen: 2 bin 132 hektar

Kasıt: 4 bin 722

İhmal-dikkatsizlik-kaza: 5 bin 428

FİLOSU EKSİLDİ

OGM, 2022’yi toplam 5 bin 121 adet iş ve koruma makinesi ile tamamladı. Önceki yılda OGM bünyesinde bin 67 yangın söndürme aracı bulunurken geçen yıl 17 yangın söndürme aracı filodan eksildi. Buna göre, OGM’nin 2022’deki yangın söndürme aracı sayısı kayıtlara, bin 50 olarak geçti.

YALNIZCA BİR UÇAK

Orman yangınlarına müdahalede yeterli hava aracı bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilen OGM’nin hava aracı filosu da raporlara yansıdı. 2021 yılında başlattığı çalışmalar kapsamında, “Türk Kuşu” isimli VIP hangar için hazırlıklara devam eden OGM’nin envanterine kayıtlı yalnızca bir uçak olduğu belirlendi. 2022’de, yangınlara müdahale için 20 adet uçak kiralandığı bildirildi.

TANITIMA MİLYONLAR

OGM’nin temsil ve tanıtma gideri de dramatik şekilde arttı. Buna göre, 2021 yılında 29 milyon 954 bin TL olan kurumun temsil ve tanıtma gideri, 2022 yılında 48 milyon 306 bin TL’ye kadar yükseldi.

NE OLMUŞTU:

28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılmıştı. 12 Ağustos 2021 itibarıyla; çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 53 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, önceki yıllara göre büyük artışla 150 binden fazla hektar orman alanı ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan can vermişti.

28 Temmuz'da başlayan, 15'i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangını 12 Ağustos 2021 itibarıyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının da söndürülmesi ile tamamen kontrol altına alınmıştı.

Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5250 personel ile müdahale edilmişti. Aralarında Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, İspanya, Hırvatistan, Katar ve İran'ın bulunduğu birçok ülke personel ve araç desteğinde bulunmuştu. Yangınların yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yüzlerce köy ve kasabadan binlerce yerli ve turist kara ve deniz yoluyla tahliye edilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilen yangınlar sonrasında birçok tartışma yaşanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu yangınlara müdahale etmekte geç ve yavaş kaldığı gerekçesiyle muhalefet ve kamuoyu tarafından eleştirilmişti.