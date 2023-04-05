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Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü

Balıkesir’de bir traktör, kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:34
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Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü

Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, Yusufçamı kırsal mahallesi sınırları, Sındırgı-Simav yolunda yağış nedeniyle gerçekleşen traktör kazasında sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti.

Sındırgıda meydana gelen traktör kazasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet Korkmaz (65) yönetimindeki 10 ZT 936 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisi ile traktörün altında kalan Korkmaz olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkmaz’ın cenazesi ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsi sonrasında defin işlemleri için morga alındı.

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