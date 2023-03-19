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MHP'li iki belediye başkanı trafik kazası geçirdi. Araç şarampole yuvarlandı

Nevşehir'in MHP'li Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve MHP'li Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazası geçirdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 01:24
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Araç şarampole yuvarlandı. MHP'li iki belediye başkanı trafik kazası geçirdi

MHP'li iki belediye başkanı trafik kazası geçirdi. Araç şarampole yuvarlandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ‘MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ sonrası kentten ayrılan Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç'in kullandığı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.

AA’nın haberine göre; azada Çekiç ile otomobilde bulunan Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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