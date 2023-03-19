MHP'li iki belediye başkanı trafik kazası geçirdi. Araç şarampole yuvarlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ‘MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ sonrası kentten ayrılan Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç'in kullandığı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.

AA’nın haberine göre; azada Çekiç ile otomobilde bulunan Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.