Balıkesir'de Huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur Operasyonunda bin 362 kişiyi sorgularken 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de Huzur operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri il genelinde "Milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, dernek ve kurum lokalleri, sosyal tesisler, kafe, kıraathane, elektronik oyun yerleri ve trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere 82 ekip ve 249 personelin katılımıyla uygulama yaptı. Asayiş, trafik ve huzur uygulamasında; bin 362 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı.

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