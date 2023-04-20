Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesi düzenledikleri huzur operasyonlarında toplam 175 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 68 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla , Altıeylül, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 175 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 68 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve 128 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 345 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 335) adet sentetik uyuşturucu hap, 62 gram metamfetamin, 390 gram kubar esrar, 192 gram kokain, 142 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 5 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 9 adet kazı malzemesi ve suçtan elde edilen 500 TL ele geçirildi.

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