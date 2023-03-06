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Balıkesir'de tarihi eser ve silah operasyonu

Balıkesir'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ve 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:12
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Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu

Balıkesir'de tarihi eser ve silah operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir'de Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, Balya ve Kepsut ilçelerinde ayrı ayrı yaptıkları tarihi eser ve silah operasyonlarında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ve 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Balya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yaptığı aramada; 19 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet dedektör, 1 adet mercek, 1 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Olaya karışan şahıs yakalanarak hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda, Kepsut ilçesinde silah, mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracı ve ikamet adresinde arama yapıldı. Aramalarda; 9 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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