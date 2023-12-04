Balıkesir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış belli aralıklarla şiddetini artırarak Ayvalık'ta etkili oldu.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

Ayvalık’ta; Meteorolojiye göre metrekare başına 25-50 metreküp su düşen kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.
Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücüleri zorladı.
150 Evler Mahallesi’nde bir apartmanın kazan dairesini su basarken, ilçenin bazı bölgelerinde bodrum katlarındaki evlerin su baskını tehlikesi atlattığı öğrenildi.
Yağış sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler tıkanan yağmur suyu mazgallarını açabilmek için uzun süre ter döktü.

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