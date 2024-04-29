Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Uşak’ta karşıya geçerken kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza, Uşak-İzmir karayolu Güre köyünde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında Uşak istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Y.H. hakimiyetinde ki45 L 0177 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife Karakoç’a (77) çarptı.

Çevredeki kişilerin ihbarı etmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Nazife Karakoç’un hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yapılan değerlendirmelerin ardından Karakoç’un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kamyon sürücüsü Y.H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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