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Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. 

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:57
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Balıkesir'de sahte içki operasyonu: 2 bin 258 litre ele geçirildi

Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde sahte, kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin işyerinde yapılan aramada; 2 bin 228 litre şarap, 20 litre rakı ve 10 litre etil alkol olmak üzere toplam 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Y.K. gözaltına alındı ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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