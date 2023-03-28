Şüphelenilerek durdurulan motosiklet çalıntı çıktı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan plakasız motosikletten şüphelenen polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Durdurulan elektrikli motosikletin yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Ceyhun K. (25) gözaltına alındı. Motosiklet, sahibi İ.B.'ye (49) teslim edilirken, şüpheli kişinin ise yapılan incelemesinde 10 adet motosiklet hırsızlığı, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve hırsızlık olayları ile ilgili suç kaydı bulunduğu öğrenildi.