Balıkesir’de uyuşturucu operasyonun 6 zanlı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonun 6 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 100 gram metamfetamin, 135 gram esrar ve birçok uyuşturucu madde bulundu.

Balıkesir'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 100 gram metamfetamin, 135 gram esrar ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlem yapılan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçları ile mücadele kapsamında 14-17 Ekim tarihleri arasında 35 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde; 100,26 gram metamfetamin, 135,05 gram esrar, 122 sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 0,32 gram sentetik kannabinoid ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 45 şüpheli şahsa işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan bir şahıs ise yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde adli makamlara sevk edilen 6 şahıs ise tutuklandı.

Son Haberler
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı