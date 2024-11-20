Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerini 'Fırtına' yakalattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu sattıkları belirlenen grubu Emniyet ekipleri takibe aldı. İstihbarat çalışmasıyla şüphelilerin Akçay Mahallesi'ndeki evlerinde piyasaya uyuşturucu madde dağıtımı yapacakları bilgisine ulaşıldı.

18 Kasım'da söz konusu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda özel eğitimli narkotik köpeği "Fırtına" da kullanıldı.

Fırtına'nın tepki verdiği buzdolabında yapılan aramada 8 kilo 154 gram metamfetamin, 163,89 gram kokain, 190 sentetik hap ve 1,07 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi bulundu. Uyuşturucuyla ilgili E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.