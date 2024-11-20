Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerini 'Fırtına' yakalattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerini 'Fırtına' yakalattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polisin bir eve narkotik köpeği "Fırtına" ile operasyon düzenledi. Düzenlediği operasyonda, buzdolabına gizlenmiş çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu sattıkları belirlenen grubu Emniyet ekipleri takibe aldı. İstihbarat çalışmasıyla şüphelilerin Akçay Mahallesi'ndeki evlerinde piyasaya uyuşturucu madde dağıtımı yapacakları bilgisine ulaşıldı.

1-001.jpg

18 Kasım'da söz konusu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda özel eğitimli narkotik köpeği "Fırtına" da kullanıldı.

3-001.jpg

Fırtına'nın tepki verdiği buzdolabında yapılan aramada 8 kilo 154 gram metamfetamin, 163,89 gram kokain, 190 sentetik hap ve 1,07 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi bulundu. Uyuşturucuyla ilgili E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

2-001.jpg

Son Haberler
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde iki yolcu otobüsü ve TIR birbirine girdi: 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza: 10 yaralı
Sakarya'da 52 yıldır kullanılan arsa satıldı: "Evimize havadan mı geçeceğiz?"
Sakarya'da 52 yıldır kullanılan arsa satıldı: "Evimize havadan mı geçeceğiz?"
Belaruslu kardeşler sırra kadem bastı. 4 gündür kayıplar. Keşif uçağı havalandı dağcılar aramaya çıktı
Belaruslu kardeşler sırra kadem bastı. 4 gündür kayıplar. Keşif uçağı havalandı dağcılar aramaya çıktı
Bursa’da iplik fabrikasında zehirli gaz paniği
Bursa'da iplik fabrikasında büyük panik: 15 işçi zehirlendi. 150 kişi tahliye edildi
Ajda Pekkan ekonomiye yön veriyor! Altın satışlarını yeniden canlandırdı
Ajda Pekkan ekonomiye yön veriyor! Altın satışlarını yeniden canlandırdı